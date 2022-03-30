30.03.2022
12:29
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Национальные проекты

В Чурапчинском улусе открыт Центр цифрового образования детей «Nord.IT»

В Чурапчинском улусе открыли  Центр цифрового образования детей «Nord.IT».

Он создан в рамках национального проекта «Образование». 

Деятельность Центра будет направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся.  В торжественной части приняли участие находящаяся  с рабочим визитом в улусе министр образования и науки Якутии Ирина Любимова, директор Института новых технологий Республики Саха (Якутия) Айаал Соловьев, глава улуса Степан Саргыдаев и другие.

Кроме того, Ирина Любимова ознакомились с деятельностью МБДОУ “ЦРР-д/с «Чуораанчык» в селе Чурапча, который основан 1964 г. В садике функционируют 3 группы общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной направленности. 

Фото: пресс-центра
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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