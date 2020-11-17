В Чурапчинском улусе открыли Стеллу труженикам села

Мероприятия по случаю прихода газа в село Чакыр Чурапчинского улуса начались с возложения цветов в память великого сына чурапчинской земли Семена ЯКОВЛЕВА-Эрилик Эристиина, чье имя свято чтят его земляки. Сложная и интересная судьба первого романиста из якутян Яковлева-Эрилик Эристиин подробно описана в истории становления советской власти в Якутии во время гражданской войны. Его мать Елена Игнатьевна, родной брат и другие родственники стали жертвами кровавой расправы, известной в истории, как «чурапчинская колотушка».

В этот же день в селе Чакыр состоялось открытие Стеллы двум труженикам-землякам, установившим республиканский рекорд в сельском хозяйстве.

«Село Чакыр является одним из лучших наслегов не только улуса, но и республики. Наслег, некогда прозванный нашим знаменитым земляком, первым романистом из народа саха С.С.Яковлевым-Эрилик Эристиином «Дьаҕа баһа». Теперь с приходом газа и отличной дороги в село превращается в самую развитую территорию», — отметил Андрей НОГОВИЦЫН.

Стелла сооружена Иннокентием АДАМОВЫМ в виде древа «Аал Луук мас» с образами девяти божеств в честь Екатерины ФИЛИППОВОЙ и Гаврила АДАМОВА-Халла.

Екатерина Филиппова в 1943 году в день собрала 1500 скирдов зерновых, выполнив свой план сбора зерновых на 950%. Работавший в послевоенное время на сенокосных полях села Чакыр Гаврил Адамов-Халла в день скосил 1,87 га сена. Их опыт в свое время был широко распространен на всю республику. В торжественном открытии Стеллы приняли участие их родные, родственники, жители и гости наслега.

Село Чакыр Чурапчинского улуса гордится своей богатой историей. Сейчас здесь проживают более 600 человек. Жители успешно трудятся в сельском хозяйстве, имеют 1200 голов крупного рогатого скота, 480 дойных коров, более 900 лошадей, ежегодно сдают около 480 тонн молока.