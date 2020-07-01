В Чурапчинском улусе открыли сквер Памяти имени Романа Ноговицына

В Чурапчинском улусе, 1 июля, в День ветеранов боевых действий торжественно открыли сквер Памяти имени Романа Ноговицына в селе Чурапча.

«Сегодня мы чествуем тех, кто прошли через тяжёлые испытания ради того, чтобы было мирное небо. Один из них Роман Юрьевич, наш земляк, уроженец села Дирин. Рома был очень открытым, жизнерадостным, имел много друзей. В ряды Российской Армии призван в 1995 году, в 1996 погиб во время боевого задания в Чечне. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений», — сказал глава улуса Андрей Ноговицын.

Всего в Чурапчинском улусе проживает 44 ветерана боевых действий. Сквер построен силами общественной организации территориального общественного самоуправления «Куогалы», общественной организацией ветеранов-участников боевых действий Чурапчинского улуса при поддержке администрации наслега.

Ранее ТОС «Куогалы» стал победителем муниципального конкурса поддержки общественных инициатив населения и получил грант в сумме 100 тыс. рублей на постройку сквера. На открытии сквера приняли участие боевые товарищи Романа Ноговицына, его мать Евдокия Петровна Ноговицына, работники силовых структур, общественность улуса и жители зоны «Эрилик».