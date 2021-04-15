В Чурапчинском улусе откроется мини-комбикормовый завод

Глава МО «Чурапчинский улус» Андрей НОГОВИЦЫН посетил сельскохозяйственного производственного кооператива «Мындагай», расположенное в Болугурском наслеге. Основной сферой деятельности кооператива является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, мяса, а также растениеводство для заготовки сена и силоса. Целью визита руководства района стало ознакомление с реальным положением дел у аграриев, перспективах развития хозяйства и оценки возможности оказания им помощи.

Напомним, что в прошлом году в СХПК «Мындагай» были приняты антикризисные меры в связи с непредвиденной ситуацией. Тогда специалистам Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса было поручено содействовать в решении возникших проблемных вопросов с документацией и поставкой закупленного крупного рогатого скота до хозяйствующего субъекта. Также был назначен новый председатель кооператива.

Руководитель района проехал по сельскохозяйственным угодиям, осмотрел пастбища и территорию хозяйства. Председатель кооператива Александр МОХНАЧЕВСКИЙ рассказал, что зимовка скота прошла успешно. За эту зиму удалось приумножить приобретённое ранее племенное поголовье. С начала отела родилось 140 телят, но это не конечный результат, отел еще продолжается – на подходе еще 40. Уже сейчас поступают заказы на приобретение местными хозяйствами племенных телят и бычков. Во многом прогрессу способствуют хороший уход, регулярное кормление. Животноводы трудятся не покладая рук, начиная свой рабочий день с раннего утра и заканчивая его поздним вечером. Отсюда и достойные результаты.

Кормами скот обеспечен. В прошлом году благодаря совместной, конструктивной работе с администрацией улуса своевременно и в достаточном количестве были завезены недостающие корма.

Андрей Ноговицын с удовлетворением отметил и инициативу молодого руководителя, который с гордостью показал новое здание будущего мини-комбикормового завода. Уже закуплено оборудование для приготовления полнорационных комбикормов. Глава улуса отметил, что в период постоянно растущих цен, сложной логистической схемы, а также нестабильности по качеству производство собственного комбикорма это хороший выход из ситуации с кормами для КРС на местах.

Александр Мохначевский подчеркнул, что основной проблемой кооператива является нехватка молодых специалистов. В этом году для их привлечения в селе будет начато строительство 4-квартирного благоустроенного дома для работников.

Руководители обсудили планы по дальнейшему развитию и вопросы поддержки сельхозпроизводства. Андрей Ноговицын положительно оценил работу СХПК «Мындагай» отметив, что развитие сельскохозяйственного производства имеет большое значение для поддержания стабильной социально-экономическое ситуации в Чурапчинском улусе.