В Чурапчинском улусе отдают дань памяти фронтовику Гаврилу Ефимову

«Жизнь дается один раз и проходит очень быстро. Ради себя и матери, родного улуса и народа, ради своего Отечества воспользуйся жизнью, спеши жить», — эти меткие слова Гаврила Дмитриевича ЕФИМОВА до сих пор очень актуальны и служат ориентиром молодому поколению.

В Чурапчинском улусе в эти дни идут мероприятия, посвященные 100-летию участника ВОВ, кавалера ордена «Красной звезды», отличника просвещения РСФСР, заслуженного работника культуры ЯАССР, переводчика и поэта Гаврила Дмитриевича Ефимова.

«Мы отдаем дань памяти нашему земляку, доблестному воину, мужеством которого гордились и будем гордиться в Якутии. Настоящий патриот, просветитель и организатор Гаврил Дмитриевич пользовался большим авторитетом и уважением жителей района», — отметил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Гавриил Дмитриевич Ефимов родился в Сулгачинском наслеге Амгинского района (ныне Ожулунский наслег Чурапчинского улуса) 24 февраля 1920 года. В 1940 году окончил Чурапчинское педагогическое училище, в 1954 году – Якутский педагогический институт по специальности «учитель истории средней школы». Работать начал в 1940 году с назначения учителем Чурапчинской, затем Хаяхсытской семилетних школ.

Гавриил Дмитриевич Ефимов был призван в ряды Красной армии в 1942 году и воевал на Северо-Западном фронте связистом 20 отдельной лыжной бригады 1234 стрелкового полка 370 стрелковой Сибирской дивизии. С 1944 по 1946 годы его избирают 1 секретарем Чурапчинского райкома комсомола. Проводил большую работу среди молодежи по заботе о детях-сиротах, вдов войны.

Затем целых 20 лет Гавриил Дмитриевич работал учителем, затем директором школ. Так сложилась его педагогическая деятельность: в Кытанахской (1947-52), Ожулунской (1953-54) семилетних, Чурапчинской средней школах (1954-1957, 1961-1966 гг.), Республиканской речевой школы-интерната (1973), ГПТУ-7 г. Якутска (1978-82 гг.).

Он как педагог, историк-журналист стал автором многих статей о патриотическом воспитании, о ветеранах войны и труда, передовых тружениках села, о сохранении исторических памятников в газетах, журналах района и республики. Писал стихи, выпустил 7 книг.

Ефимов Гавриил Дмитриевич много лет проработал в советско-партийных и хозяйственных органах: заместитель председателя Чурапчинского исполкома райсовета, заведующий партийным кабинетом Райкома КПСС, председатель укрупненного колхоза им. Н.Д.Субурусского, председатель рабочкома совхоза им. Эрилик-Эристина в родном районе. Много сил и энергии Гавриил Дмитриевич отдал изучению, пропаганде, восстановлению истории политссыльных, гражданской и Великой Отечественной войн, памяти ветеранов войны и труда. Немало сил вложил в дело увековечения имен своих земляков — легендарного сталинградского артиллериста Г.Д.Протодьяконова, воинов-братьев Илларионовых, Артемьевых, Ефимовых, Малгиных (Таттинский район) и т.д. Первым поднял острый вопрос о переселении колхозов Чурапчинского района в северные улусы во время войны.

С 1989 г. по январь 2000 г. работал председателем Республиканского правления РС (Я) Всероссийского общества инвалидов.

Отец девятерых детей, Гаврил Дмитриевич воспитал их достойными гражданами своей страны, многие из детей, внуков Ефимовых стали педагогами и работают в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, высшей школе и отмечены знаком «Династия педагогов Республики Саха (Якутия)» — Ефимовы (2010). Продолжают педагогическую династию и внуки.