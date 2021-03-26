В Чурапчинском улусе определились победители Спартакиады «Байанай күрэҕэ»

В день основания Чурапчинского улуса и в День работника культуры в селе Дирин состоялись комплексная Спартакиада среди наслегов улуса «Байанай күрэҕэ-2021», приуроченная к Году здоровья и наступающему Дню охотника в республике.

По итогам состязаний первое место заняла команда из Хаяхсытского наслега, второе – Телейского наслега и третье – Болтогинского наслега. Из лучших участников соревнования будет отобрана сборная команда Чурапчинского улуса для участия в республиканских соревнованиях «Байанай күрэҕэ».

В мероприятии принял участие министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин АФАНАСЬЕВ. В торжественной обстановке министр вручил знак министерства «За вклад в развитие рыболовства» Ивану Алексеевичу ЕГОРОВУ, который на протяжении многих лет руководил весенней, осенней ловлей рыбы неводом на озерах наслега.

Соревнования проходили поэтапно – состязались по разборке/сборке охотничьего ружья на скорость, по командному прорубанию лунки на озере, по эстафетному бегу в полной охотничьей экипировке с преодолением полосы препятствий и т.д.

Организаторами стали администрации Чурапчинского улуса, Хоптогинского наслега, также МБУ «УФКиС».