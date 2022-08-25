В Чурапчинском улусе оперативниками раскрыта кража

В дежурную часть Отдела МВД России по Чурапчинскому району обратилась местная жительница с заявлением о хищении личного имущества из салона атомашины и летнего домика. Заявительница обнаружила пропажу компрессора, сумки и других личных вещей наутро. Общий материальный ущерб составил порядка 12 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 35-летний родственник потерпевшей.

Выяснилось, что злоумышленник заранее спланировал совершить кражу. Ночью, пока потерпевшая спала, он проник во двор частного дома и приметил припаркованный автомобиль, двери которого не были заблокированы. Он без труда проник в салон автомобиля и попытался уехать на ней, однако его попытки угнать автомобиль не увенчались успехом. Тогда злоумышленник похитил из бардачка денежные средства и компрессор. На этом злоумышленник не остановился, он вошел в рядом стоящий летний домик, который также не был заперт и похитил сумку с личными вещами потерпевшей, в том числе паспорт, после чего скрылся с места происшествия. Похищенный компрессор он сбыл водителю большегруза, чтобы тот довез его до ближайшего села.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».