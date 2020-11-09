09.11.2020
11:51
136
Якутия
В Чурапчинском улусе оказали адресную помощь в заготовке льда
Ежегодно молодежь Чурапчинского улуса Якутии проводит добровольческую акцию в помощь нуждающимся по заготовке льда.
В благотворительном мероприятии приняли участие члены Координационного Совета молодежи Чурапчинского улуса. Всего было заготовлено 10 машин с питьевым льдом.
Адресная помощь предназначена гражданам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
#В Чурапчинском улусе оказали адресную помощь в заготовке льда#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.11.2020
0
09.11.2020
161
09.11.2020
236
09.11.2020
413
09.11.2020
101
09.11.2020
621
09.11.2020
270
09.11.2020
218
09.11.2020
204
09.11.2020
811
09.11.2020
1041
09.11.2020
328
09.11.2020
689
09.11.2020
256
09.11.2020
982
09.11.2020
422
09.11.2020
223
09.11.2020
162
09.11.2020
442
09.11.2020
408
09.11.2020
718
08.11.2020
1634
08.11.2020
1695
08.11.2020
1359
08.11.2020
659
08.11.2020
1174
08.11.2020
1111
08.11.2020
544
08.11.2020
944
08.11.2020
691
08.11.2020
796
08.11.2020
1089
08.11.2020
784
08.11.2020
575
08.11.2020
538
08.11.2020
751
07.11.2020
1064
07.11.2020
1141
07.11.2020
802
07.11.2020
875
07.11.2020
464
07.11.2020
1293
07.11.2020
887
07.11.2020
398
07.11.2020
447
07.11.2020
519
07.11.2020
1098
07.11.2020
577
07.11.2020
1752
07.11.2020
971
07.11.2020
499
07.11.2020
509
07.11.2020
495
07.11.2020
442
07.11.2020
980
07.11.2020
604
07.11.2020
536
07.11.2020
744
06.11.2020
1152
ТОП НОВОСТИ
03.11.2020
5241
06.11.2020
3520
04.11.2020
3089
05.11.2020
2984
05.11.2020
2834
04.11.2020
2796
05.11.2020
2568
06.11.2020
2561