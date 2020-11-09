09.11.2020
11:51
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Якутия

В Чурапчинском улусе оказали адресную помощь в заготовке льда

Ежегодно молодежь Чурапчинского улуса Якутии проводит добровольческую акцию в помощь нуждающимся по заготовке льда.

В благотворительном мероприятии приняли участие члены Координационного Совета молодежи Чурапчинского улуса. Всего было заготовлено 10 машин с питьевым льдом.

Адресная помощь предназначена гражданам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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