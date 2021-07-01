В Чурапчинском улусе обсуждают вопрос организации сенокоса в других улусах













Глава улуса Андрей Ноговицын подчеркнул, что в этом году не состоятся традиционные Ысыахи, поэтому улус приступит к сенокосу раньше обычного.

«По заготовке сена план доведен почти до 40 000 тонн, что выше плана прошлых лет. Несмотря на засуху в нынешнем сенокосном сезоне, жители улуса все усилия сосредоточат на выполнении заданного плана по заготовке годового запаса сена», — поставил задачу глава района Андрей Ноговицын.

Для выполнения данной задачи при содействии улусного оперативного штаба будут организованы мобильные сенокосные бригады на отдаленных участках внутри и вне улуса. Главам муниципальных образований улуса поручено держать под личным контролем выполнение доведенного плана заготовки грубых кормов. Кроме того, главы наслегов должны вести переговоры с соседними улусами по аренде сенокосных угодий для восполнения недостающего объема сена или начать планировать закупку извне улуса.

В данное время главой улуса ведется работа по урегулированию цен на продажу сена и субсидирования части расходов переезда мобильных бригад, в том числе расходов паромной переправы и субсидирования перевозки заготовленных кормов мобильными бригадами и покупного сена. Сенокосчикам требуется поддержка по снижению цены на солярку, по перевозке мобильных отрядов в случае сенокоса на территориях другого улуса, а также в получении кредита молодым фермерам для приобретения техники.

Как сообщил Андрей Ноговицын, создана комиссия по проведению сенокосной кампании, руководитель УСХ Александр Сивцев и председатель КУМИ Рустам Дьяконов произвели осмотр состояния травостоя сенокосных угодий в бассейне речки Нотара. Они оценили перспективность сенокошения в этих угодиях, есть возможность организовать сенокос по федеральной трассе 60 км проезда до Нотара. Глава отметил, что с этого года надо начать сенокос на этой местности, предварительно подписав Соглашение с администрациями Усть-Майского улуса и наслега Кюп. Примечательно, что есть уже желающие из сел Дирин и Хадаар поехать в другой улус на сенокос.

Из села Ожулун сенокосчики крестьянского хозяйства «Комплекс» и бригада из села Телей готовы поехать на сенокос на прошлогодних угодьях в Кобяйский улус. Для этого на днях они будут договариваться с Кобяйским улусом.

На этой неделе глава улуса Андрей Ноговицын проведет специальное расширенное совещание с участием глав наслегов, специалистов управления по сельскому хозяйству и представителей кооперативов по обсуждению и принятию решения по стратегии и организации нынешней сенокосной кампании, главной целью которого является выполнение плана заготовки сена в этих сложных климатических условиях.

По информации главы улуса, особое беспокойство вызывает ситуация с засухой в селах Бахсы, Алагар, Мугудай, Хадаар, Хайахсыт. Главам этих наслегов следует заблаговременно провести на местах организацию мобильных отрядов по заготовке сена, вести переговоры и договоренности по аренде сенокосных угодий на территориях других улусов.

Сельчане уверены, что несмотря на суровые условия нынешнего сенокосного сезона, главы муниципальных образований и специалисты по сельскому хозяйству сумеют обеспечить все возможные условия для заготовки годового запаса сена.

Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»