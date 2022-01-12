В Чурапчинском улусе обсудили законопроект об организации МСУ

В Чурапчинском улусе обсудили проект закона об общих принципах организации местного самоуправления. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Якутии Владимир ПТИЦЫН, Совет депутатов муниципального района, главы наслегов.

«В Чурапчинском улусе в целом, депутаты и главы наслегов принимают проект закона исторически обоснованным и активно приняли в обсуждении вопросов в проекте, касающихся полномочий субъекта и самих муниципальных округов», — сказал глава улуса Степан САРГЫДАЕВ и подчеркнул, что принимаемый документ должен повысить эффективность деятельности муниципалитетов, укрепить их финансово и обеспечить единство системы публичной власти в стране.

По его мнению, упразднение двухуровневой структуры муниципалитетов сделает невозможным перекладывание ответственности с одной администрации на другую. Соответственно это должно повлиять на улучшение качества жизни населения. Принятие закона будет способствовать активному гражданскому контролю за муниципальными органами и вовлечению жителей в повседневный процесс благоустройства населенных пунктов.

«В предложениях подчеркнута необходимость организации по типу территориальных органов на уровне наслегов. Кроме того, требуется разработка дорожных карт для перехода в округа», — прокомментировал председатель улусного Совета народных депутатов Афанасий ЗАХАРОВ.

Отметим, что председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей КЛИШАС и депутат Государственной Думы Павел КРАШЕННИКОВ внесли проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Законопроектом определяются единые принципы образования, формирования, деятельности органов местного самоуправления, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами.