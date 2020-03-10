В Чурапчинском улусе обсудили механизмы субсидирования в сфере сельского хозяйств

В Чурапчинском улусе состоялся круглый стол с аграгиями района по обсуждению механизмов субсидирования в сфере сельского хозяйства. Глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН отметил, что объявленный в улусе Год сельского хозяйства целенаправленно ведет к новым решениям, изменениям в АПК.

Он подчеркнул, что по поручению главы Якутии муниципальные районы должны самостоятельно организовать работу и определиться с задачами развития сельского хозяйства на новом уровне.

«Нам дается один год. Считаю, что мы справимся и одни из первых внедрим изменения курса политики в сфере сельского хозяйства. Для этого нужно подготовиться и идти к общей цели», — сказал руководитель улуса.

Заместитель начальника управления сельского хозяйства Александр СИВЦЕВ проинформировал, что уже ведутся работы по изменениям в сфере АПК в наслегах.

В частности, жители наслегов обратили внимание на работу в области ветеринарии, осеменения и на племенную работу. Также внесены предложения по субсидированию молока и по доходам сельского труженика. Все выступившие отметили, что в улусе ведется целенаправленная работа, при этом акцентировали, что проблемные вопросы решаются.