10.03.2020
11:30
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Якутия

В Чурапчинском улусе обсудили механизмы субсидирования в сфере сельского хозяйств

В Чурапчинском улусе состоялся круглый стол с аграгиями района по обсуждению механизмов субсидирования в сфере сельского хозяйства. Глава улуса  Андрей НОГОВИЦЫН отметил, что объявленный в улусе Год сельского хозяйства целенаправленно ведет к новым решениям, изменениям в АПК. 

Он подчеркнул, что по поручению главы Якутии муниципальные районы должны самостоятельно   организовать работу и определиться с задачами развития сельского хозяйства на новом уровне.

«Нам дается один год. Считаю, что мы справимся и одни из первых внедрим изменения курса политики в сфере сельского хозяйства. Для этого нужно подготовиться и идти к общей цели», — сказал руководитель улуса.

Заместитель начальника управления сельского хозяйства Александр СИВЦЕВ проинформировал, что уже ведутся работы по изменениям в сфере АПК в наслегах. 

В частности, жители наслегов обратили внимание на работу в области ветеринарии, осеменения и на племенную работу. Также внесены предложения по субсидированию молока и по доходам сельского труженика.  Все выступившие отметили, что в улусе ведется целенаправленная  работа, при этом акцентировали, что проблемные вопросы решаются.

Фото: Пресс-служба МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-служба МО «Чурапчинский улус»
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