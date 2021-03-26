В Чурапчинском улусе названы победители «Культурологических чтений»

В Чурапчинском улусе четвертый год подряд в День работников культуры проводится научно-практическая конференция «Культурологические чтения — 2021». Свои работы представили 22 участника: 13 сотрудников библиотек, 3 сотрудника музея, 2 работника школы искусства, 4 специалиста клуба.

По 1 направлению «Деятели культуры и искусства Чурапчинского улуса» дипломантом 1 степени стал художественный руководитель ДНТ имени В.А.Саввина Болтогинского наслега Александра МАКСИМОВА, выступавшая по теме «Итоги и положительные стороны проектной работы модельной библиотеки имени В.М.Кладкина».

Дипломантом 2 степени стал директор Диринской школы искусства имени А.В.Посельской Аял НОВГОРОДОВ, выступавший по теме «Деятели искусств — выходцы из Мелжехси: преемственность поколений в искусстве».

Дипломантом 3 степени определена заведующая Мугудайской библиотекой Евдокия ПОПОВА, выступавшая по теме «Книга жизни Татьяны Жараевой».

По 2 направлению «Писатели Чурапчинского улуса с юбилейными датами» дипломантом 1 степени стала заведующая Сыланской библиотекой Анастасия АММОСОВА, выступавшая по теме «Работа и произведение Виктора Башарина для детей».

Дипломантом 2 степени стала представитель с детской библиотеки Елена ДЬЯЧКОВСКАЯ по теме «Приоткрывая страницы книги «.

Дипломантом 3 степени признана библиотекарь Централизованной библиотечной сети Римма ПЕТРОВА по теме «Тема и особенности символических образов произведений Улдьаа Харалы».

Целью конференции является развитие творческого, исследовательского, духовно-патриотического подхода к деятельности в сфере культуры и искусства. В составе Экспертной комиссии работали руководитель отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры и духовного развития республики, отличник культуры республики, кандидат искусствоведения Нюргуяна ИЛЛАРИОНОВА, отличник культуры СССР, заслуженный работник культуры РСФСР Мария ГЕРАСИМОВА, заведующий читательским залом Чурапчинской централизованной библиотечной сети Марфа КУЗЬМИНА.

Организаторами мероприятия являются «Чурапчинское улусное управление культуры» и учреждение «Чурапчинская межпоселенческая централизованная система».

Также в этот день состоялись торжественные мероприятия в рамках со дня образования Чурапчинского улуса и Дня народного мастера.