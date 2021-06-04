В Чурапчинском улусе начинается борьба с саранчой

SakhaLife.ru.

Из-за нашествия саранчи у аграриев есть риск по заготовке сена для зимовки коров и лошадей. Власти Чурапчинского улуса начнут уничтожение насекомых уникальным экологическим препаратом. Для этих целей приобретены безопасные биопрепараты нового поколения инсектицидов для борьбы с саранчовыми вредителями. Об этом сообщил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН в прямом эфире на планерном совещании.

Начальник Управления сельского хозяйства улуса Александр СИВЦЕВ сообщил, что одного литра средства хватает на обработку пяти гектаров сельхозугодий.

В этом году посев зерновых культур произведен тремя хозяйствами — СХПК «Мындагай», фермерскими хозяйствами Михайлова М.П. и Седалищева А.М. на 534 гектарах земли. Индивидуальный предприниматель глава КФХ Михайлов Михаил Петрович завершил посев на 112 гектарах. Он также сообщил, что получившие средства субсидии на поголовье коров должны сдавать молоко только по заготовительной цене кооператива «Чурапча».

Глава района также проинформировал о том, что реализация программы по развитию семейной экономики продолжается и в этом году, в данное время идет работа по обеспечению населения теплицами, курами, поросятами и т.д. Особое внимание уделил деятельности Агентства по развитию сельского хозяйства. Сейчас проходит апробация нового проекта по обеспечению населения “Смарт-теплицами”, так называемыми “умными теплицами, которыми можно будет управлять со своего сотового телефона, например, управлять температурным и водным режимами.

В июне в Чурапчинском улусе будет проведено выездное заседание по вопросам развития сельского хозяйства муниципалитетов республики.