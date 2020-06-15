В Чурапчинском улусе началось поэтапное снятие ограничений по территории улуса. Об этом сообщил глава района Андрей Ноговицын

В соответствии с подписанным сегодня распоряжением “О принятии дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции” в Чурапчинском улусе с 15 июня в улусе разрешается работа салонов красоты, парикмахерских, автосервисов, шиномонтажей, массажных кабинетов, спа-салонов, ателье. При этом деятельность будет осуществляться по предварительной записи, одновременном нахождении в помещении не более двух клиентов и с соблюдением расстояния между рабочими местами не менее 3 метров.

С 17 июня разрешается деятельность торговых центров, торговых домов, находящихся в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов при условии соблюдения предельного количества одновременно находящихся лиц в торговом зале из расчета один человек на 4 кв.метра.

В предприятиях и организациях, не включенных в перечень жизнеобеспечивающих, сотрудники продолжат работать в удаленном режиме до 21 июня.

В случае увеличения заболевания коронавирусной инфекцией ограничительные меры в районе по решению оперативного штаба будут продлены до принятия особого распоряжения. В случае спада заболевания с 22 июня ограничительные меры поэтапно будут сняты.

Также принято решение провести вручение аттестатов выпускникам школ Чурапчинского улуса с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Национальный праздник Ысыах будет проведен в онлайн-режиме. Всем главам наслегов поручено организовать онлайн трансляции по праздничной программе.

Отметим, что по состоянию на 15 июня в Чурапчинском улусе 7 человек заболели коронавирусной инфекцией, из них выписан второй вылечившийся. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице, их заболевание проходит в легкой форме. На сегодняшний день в обсерваторах людей нет. На самоизоляции находятся 22 человека.

В улусе продолжает действовать масочный режим и режим бесконтактной работы. Проводятся контрольно-рейдовые мероприятия по соблюдению режима повышенной готовности, санитарно-эпидемиологических правил.

