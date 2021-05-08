В Чурапчинском улусе начались мероприятия, посвященные Дню Победы

В преддверии 9 мая в селе Чурапча состоялась торжественная церемония водружения Знамени Победы над зданием улусной администрации.

Под звуки победного марша на площадь перед зданием администрации улуса работники средней школы имени участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена «Полярная звезда» И.М.Павлова внесли красное Знамя Победы.

«С красным Знаменем наши воины шли в войну и с ним встретили долгожданный День Победы. Чтя память солдат, мы сегодня в торжественной обстановке водружаем над зданием администрации улуса Красное знамя Победы над фашистской Германией. 76-ю годовщину Победы мы встречаем в онлайн режиме из-за пандемии, без парада и массового участия жителей. Несмотря на все это, мы чествуем всех наших ветеранов в эти два дня. По заказу администрации улуса для ветеранов улуса сняты три документальных фильма, посвященных участникам войны Гаврилу Протодьяконову, Ивану Павлову и насильно переселенным в северные улусы землякам. Это наш вклад в дело увековечения подвига наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, такая же активная работа по увековечению участников войны и тыла идет во всех наслегах. В этом году мы задумали открыть в сентябре Вечный огонь у памятника Победы. За строительство газовой сети к Вечному огню возьмется предприниматель Иннокентий Архипов», — отметил глава улуса Андрей Ноговицын.

От имени всех депутатов улуса председатель Совета народных депутатов Чурапчинского улуса Афанасий Захаров поздравил с событием и призывал всех жителей и молодежь активно участвовать в акциях. Он отметил, что несмотря на ограничения удалость поздравить всех ветеранов, а мероприятия провести в онлайн режиме — акции «Окна Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк» и другие.

В этот день свои поздравления высказали глава администрации Чурапчинского наслега Владимир Сивцев, лидер молодежи улуса Анастасия Спиридонова и другие.

В этот день каждом наслеге улуса начались предпраздничные мероприятия и акции. Завтра намечаются онлайн-мероприятия акций «Общероссийское движение «Бессмертный полк России», «Окная Победы», «Свеча памяти» и многое другое.