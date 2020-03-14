В Чурапчинском улусе начались консультации для старшеклассников от ЯГСХА

В Чурапчинском районе прошли профориентационные консультации от Якутской государственной сельскохозяйственной академии для старшеклассников. Встречи состоялись в Сыланской средней общеобразовательной школе им. профессора Г.П. Башарина в с. Усун-Кюель и средней общеобразовательной школе №1 в с. Чурапча.

Сотрудники ВУЗа рассказали о ее деятельности, перспективах в обучении и развитии студентов, а также ответили на вопросы школьников на темы ЕГЭ, вступительных экзаменов, профильных предметов. Студенты Якутской государственной сельскохозяйственной академии провели для школьников развивающие игры по станциям, а ансамбли «Сандал» и «Нуурал» выступили с концертными номерами.

В ходе рабочего визита представителей академии проведен круглый стол о взаимодействии образовательных учреждений и органов власти для развития кадровой политики в сельском хозяйстве Якутии с участием главы Чурапчинского района Андрея Ноговицына. Ректор Иван Слепцов поблагодарил участников за проявленных интерес к высшему учебному заведению и призвал старшеклассников получать высшее образование в ее стенах.

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