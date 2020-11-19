В Чурапчинском улусе начали второй этап проекта по поддержке семейной экономики

На заседании Совета местного самоуправления Чурапчинского улуса презентован второй этап проекта «Поддержка семейной экономики Чурапчинского улуса на 2020-2021 годы». Инициатором проекта стал глава улуса Андрей Ноговицын.

«Проект по поддержке семейной экономики показал свою эффективность. Многие семьи приняли активное участие и остались довольны той помощью, которая была оказана администрацией улуса и наслегов. Поэтому решили этот проект продолжить и на зимний период. Он также нацелен на повышение доходности и благосостояния семей, а также обеспечение занятости населения в период сложной эпидемиологической ситуации», — разъяснил глава.

Напомним, что от реализации I этапа проекта получено более 42 млн рублей прибыли. Летом поддержка велась по девяти направлениям — начиная с покупки сельскохозяйственных животных, техники и оборудования до субсидированной помощи питанием многодетным семьям, дети которых привлечены на сенокосные работы, централизованной помощи по посадке овощных культур.

По словам заместителя главы по экономике и инновациям Алексея Егорова в этот раз буду привлечены как бюджетные источники финансирования действующих муниципальных программ района, бюджетные средства поселений, так и собственных средств населения и спонсоров.

На втором этапе проекта разработано восемь направлений. За каждым из них прикреплены ответственные, которые будут помогать жителям улуса организовать процесс.

Так планируется централизованная льготная поставка зернофуража для устойчивой зимовки лошадей из Хангаласского улуса, Амурской области. Из Алтайского края поставят комбикорм для устойчивой зимовки скота.

Помимо этого, на основании бизнес-плана жители улуса смогут получить грант на занятие новыми отраслями сельскохозяйственного производства — пчеловодство, кролиководство, козоводство, разведение уток, гусей, перепелов и.т.д. Для этого потребуется не менее 10% собственных средств от суммы планируемых расходов.

Еще одно направление поддержит овощеводов и цветоводов. Для них будут организованы мастер-классы по выращиванию рассады, дистанционные тематические викторины для огородников, советы специалистов через социальные сети, откроют инстаграм-страницу огородника Чурапчинского улуса. Далее будет организована базы данных для организации продажи рассад цветов и овощей, поставки районированных семян овощных культур, высококачественных семян цветов классических сортов, посадочных материалов и выставка-ярмарка “Сибэкки бырааьынньыга” в селе Чурапча в мае месяце следующего года.

Для поддержки пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше в условиях пандемии в срок до 31 декабря 2020 года будут переданы 230 бесплатных наборов за счет средств районного бюджета. В каждый набор включат продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, чай, сахар, молоко, печенье. Доставкой займутся волонтеры.

Для обеспечения занятости населения в зимний период в условиях пандемии женщины по наслегам будут привлечены на пошив полотна Урасы по единому канону, который установят в местности Ма5аайы, а мужчины по наслегам примут участие в изготовлении макета военной техники для празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в Чурапчинском улусе начинается реализация проекта «Тропа здоровья», организация благотворительных акций «Байанай бэлэ5э-2021», проведение ежегодного конкурса традиционного вида подледной ловли рыбы «Куйуур — 2021».

На базе IT-центра открывается Школа цифрового развития. Благодаря этой образовательной программе населению окажут помощь в освоении информационных технологий.

Все это позволит оказать реальную помощь и поддержку семьям Чурапчинского улуса в период ограничительных мер. Отметим, что глава Якутии Айсен Николаев поддержал первый этап программы и дал поручение о возможности распространения опыта в другие муниципальные образования республики.