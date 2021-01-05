05.01.2021
14:16
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Красота & Здоровье

В Чурапчинском улусе началась вакцинация от COVID-19

В Чурапчинском улусе с 4 января начался первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.  Вакцина «Гам-Ковид-Вак» в первую очередь предназначена для медиков и медперсонала, работающих на «красной зоне», работникам образования и социальной сферы. 

«Эта вакцина безопасна. Мы, медики, призываем жителей сделать прививку от опасной коронавирусной инфекции, чтобы, наконец, вирус прекратил своё распространение в нашем районе и в целом, в республике. Вакцинация рассчитана на два этапа: через 21 день прививка ставится повторно», — поделился главный врач Артем Ксенофонтов.

Вакцина «Гам-Ковид-Вак» выработана в России и прошла все необходимые испытания. Люди, привитые новой вакциной отмечают безопасность вакцины, отсутствие побочных последствий. Вакцина не ставится тем у кого подтвержден положительный ПЦР анализ, с рецидивом  хронического заболевания, кормящим матерям и беременным женщинам. Кроме того, вакцина не ставится детям, не достигшим 18 лет. 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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