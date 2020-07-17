В Чурапчинском улусе многодетным семьям оказана дополнительная матпомощь

В рамках запущенной в Чурапчинском улусе пилотной программы «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!» администрацией района выделила дополнительную материальную помощь 331 многодетной семье. Поддержка оказана в виде единовременного обеспечения продуктами семьям с четырьмя и более детьми, не достигших совершеннолетия. Всего выделено наборов в виде «сухого пайка» на сумму 993 тысячи рублей.

Напомним, что в период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекцией, для поддержки населения в Чурапчинском улусе действует пилотная программа «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!». Программа охватывает девять направлений, нацеленных на самозанятость, повышение дохода населения, самостоятельное обеспечение потребности семьи сельхозпродукцией. В основе централизованное обеспечение желающих заняться личным подсобным хозяйством всем необходимым. Весной был организован закуп сельскохозяйственных животных, предоставление земельных участков и теплиц под посадку овощей, обеспечение рассадой станет большим подспорьем для наших жителей.

«Я очень признательна администрации улуса за поддержку и помощь в связи с пандемией. Заказала за приемлемую цену теплицу и 10 курочек. Весной сын с зятем уже подготовили эту теплицу и короба с почвой. С дочкой посадили рассады огурцов, некоторые рассады покупали, некоторых семенами посеяли прямо в землю. Обновили участок под овощи, для рассад помидоров парник сделали. Не гнались за количеством, выращиваем для себя капусту, свеклу, кабачки. Сейчас мы уже кушаем свои огурцы. Во всем помогают внуки. Наличие водопровода в нашем микрорайоне «Эрилик» — большое подспорье: сколько душе угодно, столько и садишь себе на радость овощей и цветов», — отозвалась участник программы Екатерина Макарова.

Жителям Чурапчинского улуса понравилась программа «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!», принятая администрацией улуса. Реализация инициативы администрации района помогает безболезненно пережить пандемию в условиях сельской местности и способствует развитию личных подсобных хозяйств. Население улуса получает экологически чистую продукцию, выращенную собственными руками.