22.10.2020
17:50
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Якутия

В Чурапчинском улусе каникулы в школах начнутся со 2 по 15 ноября

«В Чурапчинском улусе, как и по всей республике, осенние каникулы для школьников начнутся со 2 по 15 ноября. Данное решение принято министерством образования и науки Якутии», — озвучил во время прямого эфира в социальных  сетях глава улуса Андрей Ноговицын.

В данное время школы района работают по смешанному типу. Все школы оснащены рециркуляторами, соблюдаются все рекомендованные санитарно-гигиенические меры. Школы в селах Кындал, Хайахсыт и Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С. А. Новгородова закрыты на карантин. Все 23 детских сада работают в обычном режиме. В шести группах  дети заболели ОРВИ.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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