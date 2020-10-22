22.10.2020
17:50
54
Якутия
В Чурапчинском улусе каникулы в школах начнутся со 2 по 15 ноября
«В Чурапчинском улусе, как и по всей республике, осенние каникулы для школьников начнутся со 2 по 15 ноября. Данное решение принято министерством образования и науки Якутии», — озвучил во время прямого эфира в социальных сетях глава улуса Андрей Ноговицын.
В данное время школы района работают по смешанному типу. Все школы оснащены рециркуляторами, соблюдаются все рекомендованные санитарно-гигиенические меры. Школы в селах Кындал, Хайахсыт и Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С. А. Новгородова закрыты на карантин. Все 23 детских сада работают в обычном режиме. В шести группах дети заболели ОРВИ.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
#В Чурапчинском улусе каникулы в школах начнутся со 2 по 15 ноября#республика саха (якутия)#рся#Саха
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