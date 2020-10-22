В Чурапчинском улусе каникулы в школах начнутся со 2 по 15 ноября

«В Чурапчинском улусе, как и по всей республике, осенние каникулы для школьников начнутся со 2 по 15 ноября. Данное решение принято министерством образования и науки Якутии», — озвучил во время прямого эфира в социальных сетях глава улуса Андрей Ноговицын.

В данное время школы района работают по смешанному типу. Все школы оснащены рециркуляторами, соблюдаются все рекомендованные санитарно-гигиенические меры. Школы в селах Кындал, Хайахсыт и Чурапчинская средняя общеобразовательная школа имени С. А. Новгородова закрыты на карантин. Все 23 детских сада работают в обычном режиме. В шести группах дети заболели ОРВИ.