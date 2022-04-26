В Чурапчинском улусе избран Совет молодежи

25 апреля 2022г. в рамках празднования декады 100-лет ЯАССР состоялась торжественная встреча молодежи с главой улуса Степаном Анатольевичем Саргыдаевым.

В этот день был избран Совет молодежи, который будет работать при главе улуса и имеет цель развивать молодежную политику улуса и выйти на новый уровень по всем сферам. Председателем Совета назначена Павлова Диана Александровна, заведующая библиотекой Болтогинского наслега.

От имени молодежи выступили:

Хомус Александра Егоровна, главный специалист по молодежной политике, Маркова Вероника Егоровна, общественник с.Чурапча, Ким Туяра Михайловна, ассоциация молодых педагогов «Эрэл», Павлова Диана Александровна, председатель совета молодежи.

Был презентован фильм «Послание в будущее», который был снят для капусты времени с целью передачи молодежи будущего поколения актуальных ценностей. На съёмках фильма принимали участие молодежь с разных сфер жизнедеятельности:

1.Семья — Дьячковские Афанасий Николаевич, Заместитель главы МО Хатылынский наслег) и Ольга Николаевна, учитель-логопед Д/с «Туллукчаан», модельер-дизайнер.

2.Спорт — Слепцов Артём ученик 11Б ЧРССШИОР им.Д.П.Коркина , кмс по вольной борьбе, член сборной команды РФ, чемпион первенств ДВФО и Всероссийских турниров.

3. Руководитель- Егоров Алексей Гаврильевич, первый заместитель главы Чурапчинского улуса.

4. Медицина — Захаров Андрей Егорович, врач-онколог Чурапчинской ЦРБ, Председатель МСООО «Харысхал», депутат Чурапчинского наслега, Отличник молодежной политики.

5. Дошкольное образование- Николаева Семерина Семеновна, воспитатель Д/с «Улыбка», Миссис Чурапча 2021.

6. Образование — Гоголева Сардана Николаевна, учитель якутского языка и литературы Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова, обладатель нагрудного знака «Надежда Якутии».

7. Сельское хозяйство- Кривошапкин Сергей Григорьевич, Специалист сельского хозяйства Ожулунскго наслега.

Также в историческом фильме принимали участие ученики школ Чурапчинской гимназии им.С.К.Макарова и ЧРССШИОР им.Д.П.Коркина.

Степан Саргыдаев обозначил для молодежи главные направления для развития: уважение и знание истории, духовно обогащаться, знать и почитать традиции своего народа, владеть в совершенстве родным языком, развивать предпринимательство и IT сферу, продвигать новые идеи для развития сельского хозяйства и заниматься кадровой политикой молодежи.

