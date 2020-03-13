В Чурапчинском улусе идет подготовка к весеннему призыву

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН встретился с военным комиссаром Чурапчинского и Таттинского улусов, подполковником Николаем АНДРЕЕВЫМ. Основной темой разговора стал весенний призыв граждан на военную службу, который начнется с 1 апреля текущего года.

Андрей Ноговицын проинформировал военного комиссара о проводимой в улусе работе по организации мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Разговор зашел и о военно-патриотическом воспитании молодежи. Как сообщил глава, работа в данном направлении в улусе проводится и свидетельство тому – успех учащегося Чурапчинской средней школы Саши СЕРГЕЕВА, который принял участие во Всероссийской научно-практической конференции в память Героя Советского союза, генерал-лейтенанта Д.М. КАРБЫШЕВА и занял третье место.

Стороны обсудили ряд совместных задач в сфере мобилизационной подготовки. Николай Андреев также поделился планами работы районного военного комиссариата.