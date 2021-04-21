В Чурапчинском улусе идет подготовка к весенней посевной

В этом году в Чурапчинском улусе выращивать зерновые культуры будут три сельхозтоваропроизводителя. Общая площадь посевов составит 534 гектара. СХПК «Мындагай», ИП ГКФХ МИХАЙЛОВ М.П. и крестьянское хозяйство СЕДАЛИЩЕВА М.П. сегодня приобретают семенной материал в объеме 95 тонн. Сообщил глава улуса Андрей Ноговицын.

Согласно плану в Чурапчинском улусе этим летом предстоит вырастить картофель на 39 гектарах. Фермер Данил ПАВЛОВ, возглавляющий одно из крупных хозяйств района, договорился о поставках из Татарстана 50 тонн элитного семенного материала картофеля, рассчитанного на 30 гектар. Кроме этого, совместно с кооперативом «Эйгэ» на 9 гектарах будут высажены грунтовые овощи. Также в посевной кампании будут задействованы агропрофилированные школы улуса.

В данное время фермеры и сельхозкооперативы заключили договора на поставку минеральных удобрений с агрохолдингом «Туймаада». По договорам с ООО «Агрокорм», «Якутагротрейд», ООО «Старт» чурапчинские аграрии получат семена овса, суданской травы, вики яровой и многолетних трав для кормовой базы. В целом на развитие кормопроизводства администрацией улуса в этом году предусмотрено 4,7 млн рублей.

В планах по программе мелиорации будут проведены работы по возрождению 200 гектаров сельскохозяйственных земель. Учитывая засушливые периоды прошлых лет в весенний период на 500 гектарах проведено снегозадержание, также внесено 477 тонн органических удобрений.

Вместе с тем имеются проблемы, с которыми сталкиваются хозяйства. В первую очередь они связаны с ежегодным удорожанием горюче-смазочных материалов. Если раньше выделялись бюджетные субсидии на определенную площадь посева кормовых культур, что покрывало расходы хозяйств на ГСМ, то сегодня предоставление субсидий приостановлено, что сильно ударило по финансовому состоянию хозяйствующих субъектов. Кроме того, отсутствие специализированной техники не позволяет эффективно очищать сенокосные угодья от кочек, зарослей кустарников, что приводит к ежегодному сокращению сельскохозяйственных земель.