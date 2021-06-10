В Чурапчинском улусе идет подготовка к ряду знаковых событий

В Чурапчинском улусе идет подготовка к ряду знаковых для района юбилейным датам. Эти вопросы глава Андрей Ноговицын обсудил с заместителем председателя правительства Якутии Сергеем Местниковым. Такая же работа проведена в министерствах культуры и образования республики.

Так, создана республиканская комиссия по организации проведению юбилейных мероприятий МБОУ «Диринская средняя общеобразовательная школа «АГРО» имени Ивана Егоровича Федосеева — Доосо», которое отмечает 100-летие образования. Обсужден план проведения 150-летия МБОУ ЧСОШ имени С.А.Новгородова в 2022 году и министерством образования и республиканской комиссией будет начата работа по подготовке к этой знаменательной дате. Глава улуса отметил большую работу Диринской агрошколы по подготовке юбилею школы — организованы несколько субботников по уборке территории, сносу старых строений, обновлению объектов и.т.д.

«Школа практикует дополнительное образование по обучению рабочим профессиям. В этом году выдала 40 выпускникам свидетельства по вождению тракторов, мотоциклов, квадроциклов и.т.д.», — поделился Андрей Ноговицын.

Кроме того, идет подготовка к мероприятиям к 80-летию насильственного переселения чурапчинцев на северные районы во время Великой Отечественной войны.

На днях рабочая группа посетила село Чепора и ознакомилась с ходом строительства общежития для работников школы и здравоохранения наслега. Глава улуса дал исчерпывающие ответы на насущные вопросы жителей.

Руководством района поставлена задача провести вакцинацию всех участников республиканских играх В.Манчаары в Горном улусе и республиканском ысыахе в Олекминском улусе и.т.д. для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также в улусе идет подготовка к онлайн-Ысыаху по графику, составленной комиссией по организации и проведению ысыаха. В этом году все основные церемонии и мероприятия национального праздника будут проведены в онлайн режиме с местности Магаайи. В данное время ведутся видеосъемки к онлайн-ысыаху.