В Чурапчинском улусе граждан старше 80 лет обеспечивают бесплатными продуктами

В Чурапчинском улусе, в рамках муниципального проекта «Семейная экономика», оказывается поддержка гражданам старшего поколения. В эти дни их обеспечивают бесплатными продуктовыми наборами.

«Продуктовые наборы получат 250 человек в 17 наслегах улуса. Это граждане старше 80 лет. В набор входят продукты первой необходимости — сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, кондитерские изделия», — сообщила ведущий специалист по делам семьи и детства администрации Чурапчинского улуса Татьяна Бушкова.

Средства на проведение акции были предусмотрены с бюджета улуса. Стоит отметить, что муниципальный проект «Семейная экономика» реализуемый с этого года получил широкий отклик у населения. Он предусматривает поставки хозяйствам зернофуража и комбикормов для обеспечения зимовки лошадей и крупного рогатого скота, поддержку многодетных семей и граждан пожилого возраста. Инициативу чурапчинцев одобрил и глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в улус летом этого года.

Летом были выделены земельные участки для выращивания картофеля и овощей, что стало хорошим подспорьем для граждан. Для ребят из многодетных семей был организована помощь для детей, которые были занятый в проекте «Семейная экономика». Они были обеспечены продуктами питания.

Одним из направлений проекта является обеспечение домашних хозяйств скороспелыми видами сельскохохозяйственных животных для разведения. Это послужит развитию в улусе новых отраслей — кролиководства, птицеводства, пчеловодства и др.

Также проходит цикл мастер-классов «Урожай-2021», на которых опытные агрономы делятся с жителями знаниями по выращиванию рассады, грамотному уходу за овощными культурами.

По инициативе улусной администрации возрождается традиция, когда охотники и рыбаки делятся добычей с нуждающимися земляками. Это направление реализуется в рамках благотворительной акции «Байанай бэлэ5э». Проводится традиционная рыбалка «куйуур» и «мунха». Значительная часть улова передается многодетным семьям и пожилым людям.