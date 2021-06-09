В Чурапчинском улусе готовятся к летней страде

SakhaLife.ru.

В ходе подготовки к сенокосной кампании 2022 года отдельные наслега Чурапчинского улуса будут прикреплены к угодьям на островах. По мнению главы улуса Андрея НОГОВИЦЫНА, несмотря на суровые условия нынешнего сенокосного сезона, главы муниципальных образований и специалисты по сельскому хозяйству сумеют обеспечить все возможные условия для заготовки годового запаса сена.

Глава коснулся проблемного вопроса прошлых лет по финансированию завоза сена. Сейчас эти средства поступили с республиканского бюджета и распределяется по наслегам индивидуальным перевозчикам сена.

Также отмечена эффективность улусной программы по развитию семейной экономики. В данное время распределены населению поросята, куры, теплицы, парники и другое.

«Это очень хорошо, когда люди сами стремятся развивать свое хозяйство и подворье. Отмечу, что население закупило на 500 кур больше, чем в прошлом году», — подчеркнул Андрей Ноговицын.

Жители рады продолжению этой программы, так как она является большим подспорьем в укреплении их семейной экономики и подготовке продовольствия на долгую зиму.