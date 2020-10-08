08.10.2020
11:14
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Якутия

В Чурапчинском улусе газифицируют социальные объекты

В Чурапчинском улусе продолжается газификация населенных пунктов. В селе Дябыла Ожулунского наслега состоялось торжественное мероприятие по случаю подключения дома народного творчества «Сайдыс» к сетям газотеплоснабжения.

«Наш наслег подключили к газовым сетям три года назад. С 2019 года начато подключение социальных объектов к газовым сетям. Благодаря поддержке Ил Дархана, главы района Андрея НОГОВИЦЫНА, наших депутатов, главы наслега сегодня у нас это радостное событие», — поделилась директор клуба Валентина АРЖАКОВА.

Фото: Пресс-центр МО " Чурапчинский улус"
Источник: Пресс-центр МО " Чурапчинский улус"
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