В Чурапчинском улусе газифицируют социальные объекты

В Чурапчинском улусе продолжается газификация населенных пунктов. В селе Дябыла Ожулунского наслега состоялось торжественное мероприятие по случаю подключения дома народного творчества «Сайдыс» к сетям газотеплоснабжения.





«Наш наслег подключили к газовым сетям три года назад. С 2019 года начато подключение социальных объектов к газовым сетям. Благодаря поддержке Ил Дархана, главы района Андрея НОГОВИЦЫНА, наших депутатов, главы наслега сегодня у нас это радостное событие», — поделилась директор клуба Валентина АРЖАКОВА.