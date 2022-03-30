В Чурапчинском улусе директор школы работал… незаконно

Прокуратура Чурапчинского района провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в сфере образования

Проведенной прокуратурой Чурапчинского района проверкой установлено, что в марте 2022 года постановлением мирового судьи в отношении директора одной из школ района прекращено уголовное дело за совершение им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия), по нереабилитирующим основаниям.

При этом статьями 331, 351.1 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.

Однако в нарушение требований закона директор школы после вынесения постановления суда продолжил работать на прежней должности в отсутствие соответствующего разрешения. Указанное обстоятельство работодателем своевременно не установлено. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес начальника МКУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)» внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования директор школы отстранен от занимаемой должности, ответственное должностное лицо органа управления образования привлечено к дисциплинарной ответственности.