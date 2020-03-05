В Чурапчинском улусе чествуют работников культуры и искусства

В Чурапчинском улусе состоялось подведение итогов работы в сфере культуры за 2019 год и церемония вручения премии отличившимся работникам культуры и искусства. Глава муниципального района Андрей Ноговицын в своем выступлении отметил, что работники культуры ведут активную работу в развитии культуры и искусства улуса, вносят большой вклад в реализации государственной политики сфере культуры и выразил признательность и благодарность за успешную работу.

“Проведенная вами работа оценена по достоинству, что ясно и четко отражено в итогах конкурса деятельности в области культуры и искусства. Отмечу слаженную, консолидированную, целенаправленную работу директоров, руководителей центров культуры, «Дома Айылгы» под руководством начальника управления культуры Дмитрия Попова. Все это сказывается на успешной работе всех подразделений культуры. В Якутии знают о культурных достижениях нашего района. На днях провели Дни Чурапчинского улуса на амгинской земле, вызвали большой интерес и положительный отклик жителей республики. 27 марта будем проводить Дни улуса в городе Якутске, посвященные 90-летию со дня образования Чурапчинского района. В этом году исполнится 40 лет дружеского, побратимского шефства Нерюнгринского района с нашим районом. Проведем Ысыах, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Надеюсь, что в этих и других культурных мероприятиях улуса вы примете самое активное участие и покажете в высшей степени консолидацию, живейшее участие, находясь в авангарде всех этих культурных событий нашего улуса», — нацелил глава.