В Чурапчинском улусе чествуют лучшие семьи

В Чурапчинском улусе в ходе торжественного мероприятия к 90-летию Прасковьи Ильиничны Борисовой чествовали лучшие семьи района.

«Примечательно, что с 2012 года ежегодно в рамках республиканского Дня матери премия имени Прасковьи Ильиничны Борисовой торжественно вручается лучшим матерям Чурапчинского улуса за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь улуса. Мы, жители улуса, помним и чтим Прасковью Ильиничну Борисову, которая внесла весомый вклад в развитие дошкольного образования улуса», — отметил Степан Саргыдаев.

Грамотой Организационного комитета по проведению Дня семьи любви и верности в Российской Федерации за подписью главы республики Айсена Николаева награждены семья Василия Митрофановича и Дарии Гавриловны Жирковых, семья Герасима Степановича и Людмилы Дмитриевны Платоновых, семья Дмитрия Гаврильевича и Марии Иннокентьевны Батариных и семья Егора Егоровича и Марии Петровны Макаровых.

Глава района Степан Саргыдаев вручил улусные сертификаты по 50 тысяч рублей в связи с Годом матери молодым семьям — семье Аяна и Нюргуяны Кононовых, семье Екатерины Игнатьевой, семье Алексея и Нарьяны Бурцевых, Альберта и Айыыны Кардашевских, Руслана и Варвары Бекяновых, Александра и Сахаяны Павлуцких.

Также он передал путёвку семье Альберта и Семерины Николаевых, которые примут участие от Чурапчинского улуса в республиканском конкурсе «Молодая семья» в городе Вилюйске в рамках республиканского фестиваля молодёжи «Табыс».

В этот день состоялась презентация книги о жизни и деятельности «Күн Күбэй ийэбит барахсан» Прасковьи Ильиничны — матери первого Ил Дархана РС(Я), сенатора Федерального Собрания РФ Егора Борисова. Он поделился воспоминаниями о матери, о том, что на днях вышла в свет книга «Күн Күбэй ийэбит барахсан» под редакцией Николая Петрова журналиста газеты «Арчы» («Забота»), при содействии внучки Прасковьи Ильиничны Алены Пестряковой, составитель – дочь Прасковьи Ильиничны Акулина Афанасьевна Ноева (Борисова). Книга в начале выходила малым тиражом в 2019 году в редакционно-издательском объединении газеты «Сана олох». В первом разделе описывается короткая, счастливая жизнь четы Прасковьи и Афанасия Борисовых: они прожили вместе всего 19 лет. Второй раздел посвящен воспоминаниям их детей, невесток и внуков. В третьем разделе собраны добрые воспоминания друзей, коллег, соседей и родственников.