В Чурапчинском улусе будет построен современный микрорайон

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын посетил с рабочим визитом село Хатылы, в котором реализуется федеральный проект «Комплексное развитие Хатылынского сельского поселения». Проект является первым комплексным проектом в республике и финансируется из «Федеральной программы комплексного развития сельских территорий на 2020-2025».

В следующем году в республике будет реализовано семь таких проектов. В ходе объезда обсуждены вопросы качества работ и соблюдение графика строительства жилого комплекса по проекту «Сайдыы».

Андрей Ноговицын отметил, что работы по возведению микрорайона идут интенсивно и в микрорайоне могут строиться не только жители села, но из близлежащих населенных пунктов.

Глава улуса Андрей Ноговицын поручил руководству муниципального образования не сбавлять темпы строительства комплексного проекта. Современный микрорайон комплексного жилья состоит из 32 участков с газовым отоплением, водоотведением, удобной инфраструктурой. Также предусмотрено строительство сельского дома культуры, придорожного сервиса на трассе «Колыма», ремонт внутрипоселковой дороги протяженностью 1,8 км, инженерное обустройство по проекту комплексной компактной застройки, ввод в действие водопровода, а также проект «Сквер ветеранам ВОВ».

В рамках проекта также планируется строительство изгороди, реконструкция плотины «Лахалдьы», строительство коровника и восстановление 40 га пашен, заброшенных в постсоветское время. Заказчиком проекта выступает администрация муниципального образования села Хатылы, а участниками проекта являются личные подсобные хозяйства, молодые семьи и индивидуальные предприниматели.

Реализация проекта началась с января 2020 г. и завершится в декабре 2023 г. Главными целями является содействие в повышении уровня занятости сельского населения, создание комфортных условий проживания на селе, обеспечение сельскому населению доступа к качественному образованию, расширение возможности всестороннего развития личности, а также повышение уровня развития инженерного обустройства сельского поселения.