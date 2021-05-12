В Чурапчинском улусе апробируют мусоросжигающую печь

Чурапчинский улус станет экспериментальной площадкой для апробации и освоения мусоросжигающей печи по сжиганию твердых отходов. Об этом сообщил глава улуса Андрей НОГОВИЦЫН в ходе прямого эфира планерного заседания администрации района.

Согласно требованиям Федерального законодательства, территория республики поделена на пять зон деятельности региональных операторов по обращению с ТКО. Так, из этих зон в зону деятельности регионального оператора «Центрально-восточная зона — ООО «Экологические системы Якутии» входит и Чурапчинский район. Решению принято совместно с Министерством ЖКХ и энергетики РС (Я). Для снижения объемов, транспортируемых и захораниваемых твердых коммунальных отходов (ТКО) подобные установки предложено использовать в труднодоступных малонаселенных пунктах республики.

Опытный образец установки серии УМ является разработкой местной компании ООО ОЭК «Эко-Энергия». Осенью 2018 года инновационное оборудование было запущено в опытную эксплуатацию в рамках заключенного трехстороннего соглашения между министерством ЖКХ и энергетики, ГО «Жатай» и ООО ОЭК «Эко-Энергия». На сегодняшний день получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Установки по обезвреживанию отходов осуществляют высокотемпературное сжигание несортированных отходов, обеспечивающих снижение объема отходов до 95 %. При этом содержание вредных веществ в отходящих дымовых газах значительно ниже ПДК. Годовая производительность установки достигает от 1000 – 50 000 куб. метров обезвреживаемых отходов в год.