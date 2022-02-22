22.02.2022
18:09
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Некролог

В Чурапчинском улусе объявлен траур

Глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев объявил на территории района 25 февраля днем траура по погибшим в результате дорожно-транспортной аварии на 174 км федеральной автомобильной дороги «Колыма». В результате ДТП пострадало 6 человек, 5 из них погибли.

Администрация МО «Чурапчинский улус» выражает соболезнование родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшему. Семьям будет оказана необходимая помощь.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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