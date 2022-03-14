В Чурапчинском районе защитили трудовые права инвалида

В Чурапчинском районе в результате вмешательства прокуратуры защищены трудовые права инвалида

Прокуратура Чурапчинского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем во исполнение соглашения, заключенного с Чурапчинским филиалом Центра занятости населения Республики Саха (Якутия) о содействии в трудоустройстве инвалидов, на должность посудомойщицы принята местная жительница с 3 группой инвалидности.

Вместе с тем, в нарушение указанного соглашения и трудового законодательства работодателем с инвалидом заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год.

Прокуратура внесла работодателю представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер нарушения устранены в полном объеме, с работником оформлен бессрочный трудовой договор.