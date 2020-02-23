В Чурапчинском районе выявили сильнейших стрелков Якутии

В Чурапчинском улусе состоялся открытый личный чемпионат РО ДОСААФ по стрельбе из пневматического оружия.

Лучшим в стрельбе из ПП-40 среди мужчин стал Александр Петров (РЦСП, Чурапчинский улус), среди женщин Алина Готовцева Алина (СК Дохсун, Якутск), в стрельбе из ВП-40 Роман Аржаков (СВФУ) и Екатерина Максимова (ЧГИФКиС), в стрельбе из ПП 40+40 – Ян Федоров Ян (РЦСП, ДОСААФ) и Ольга Аманатова (ЧГИФКиС), в стрельбе из ВП 40+40 — Николай Готовцев (СК Дохсун, Якутск), Алина Готовцева (СК Дохсун, Якутск) и Вилена Варламова (ДЮСШ с. Кытанах, Чурапчинский улус), Роман Аржаков (СВФУ).

Как отметили участники турнира, подобные соревнования дают бесценный соревновательный опыт, помогают популяризировать этот вид спорта. Спортсмены показали в тире достаточно высокие результаты. В пистолетных упражнениях многие настреляли выше нормы мастера спорта России. А известный стрелок Александр Петров набрал 388 очков из 400 возможных.

В соревнованиях в тире стадиона «Боотур Уус» приняло участие около 60 участников. В том числе и два мастера спорта России, 11 кандидатов в мастера. Отрадно что свое умение показали такие именитые спортсмены как неоднократный призер и чемпион первенств и чемпионатов России , рекордсмен мира Александр Петров, а также призер кубка России Ольга Аманатова, чемпион и призёр первенства России Ян Федоров, чемпион первенства России КМС Сайаана Ефимова, победители первенства России брат и сестра Алина и Коля Готовцевы. Они поделились опытом с молодыми стрелками, показали, как правильно делать упражнения.