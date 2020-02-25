В Чурапчинском районе прицеливаются к конькобежному спорту

В селе Чурапча состоялся мастер-класс по конькобежному катанию. Его провел студент Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, член Новокузнецкой хоккейной команды Вадим Цыкунов.

«В улусе мы стараемся уделять внимание развитию и популяризации спорта среди школьников, массово привлекаем детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой, выявляем юных талантливых спортсменов. Для этого мы создаем условия. Каток уже пользуется успехом у детворы. Сегодня мы познакомили детей с новым для нашего улуса конькобежным видом спорта», — сказал глава МО «Чурапчинский район», руководитель федерации лыжного спорта Андрей Ноговицын на торжественном открытии катка.

Площадь катка составляет 60 на 30 метров. Подрядчики ежедневно следят за ледяным покрытием. На его территории тренеры и активные жители будут организовывать спортивные тренировки и игры на свежем воздухе.

Отметим, что открывшийся в центре села каток появился по инициативе и поддержке руководства района и муниципального образования, а также руководителя федерации конькового спорта улуса Владимира Сивцева.

На открытие и мастер-класс пришли студенты, школьники, а также любители данного вида спортивного досуга.