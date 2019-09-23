В Чурапчинском районе объявили карантин

Согласно распоряжению главного государственного ветеринарного инспектора Якутии объявлен карантин по эмфизематозному карбункулу крупного рогатого скота на территории села Усун-Кюель Сыланского наслега Чурапчинского района, сообщается на сайте Департамента ветеринарии.

На территории Сыланского наслега числится 1747 голов крупного рогатого скота (КРС), восприимчивое к эмкару поголовье 1696 голов было вакцинировано против эмфизематозного карбункула. Также проведены мероприятия по дезинфекции методом равномерного орошения 77 скотопомещений охватом 16522 м2 дезинфицирующим препаратам ГАН.

В настоящее время подозрительных по заболеванию, а также падежа животных не зарегистрировано. Необходимые противоэпизоотические мероприятия по оздоровлению неблагополучного пункта полностью проведены.

СПРАВКА: Эмфизематозный карбункул (Gangraenaemphysematosa) – острое неконтагиозное заболевание КРС и буйволов, реже овец и коз, вызываемое бактерией Clostridium chauvoei, которое характеризуется хромотой, крепитирующим отёком и быстрой гибелью животных.