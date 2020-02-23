В Чурапчинском районе обсудили вопросы развития предпринимательства

В субботу в е состоялась встреча главы района Андрея Ноговицына и руководителя Представительства по Якутии Межрегиональной общественной организации содействия реализации программ противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля» Станислава Зимина. Во встрече также приняли участие председатель Союза независимого общественного движения предпринимателей и общественных организаций РС (Я), член Координационного совета по предпринимательству при Главе РС (Я) Ирина Котенко и журналист «Якутия. Инфо» Денис Адамов.

Андрей Ноговицын рассказал, что в улусе на сегодняшний день доля малого и среднего бизнеса района неуклонно растет и в адмнистрации района заинтересованы в развитии предпринимательства. Так в улусе успешно реализуется проект «Бизнес-кластер», проводится консультативная работа по получению различных субсидий, ослаблению налоговых льгот для местного бизнеса, минимизации административных барьеров, оказывается всемерная поддержка жителям района, желающим заняться своим делом.

Стороны пришли к единому мнению о необходимости повышения деловой активности предпринимателей Чурапчинского района и максимального привлечения к участию субъектов малого и среднего предпринимательства в целевых федеральных и республиканских программах. Они подчеркнули важность проведения таких встреч, которые проходят в форме диалога полезного, как для предпринимателей, так и для представителей власти.

Далее официальная делегация ознакомились с результатами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и планами на ближайшую перспективу.