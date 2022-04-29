29.04.2022
11:11
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Общество

В Чурапчинском районе начнут реализацию мастер-плана

В Чурапчинском улусе принято решение о создании Совета по градостроительству при главе района и будет разработан Мастер-план Чурапчинского района. Данное решение принято в ходе совещания у главы Степана Саргыдаева с участием главного архитектора  РС(Я) Ирины Алексеевой.

«Мастер-план должен стать основой планирования жизни в селе Чурапча и наслегов. Одновременно со строительством жилья и социальных объектов должно повышаться и комфортность проживания в населённых пунктов», подчеркнул Степан Саргыдаев.

Участниками совещания рассмотрены вопросы благоустройства районного центра и вопросы разработки мастер-плана района.

В работе совещания приняли участие представители администрации, представители Центра Компетенций, подрядчики, руководитель архитектурного бюро «База14» , член Союза архитекторов Якутии и член Союза архитекторов России Мария Скрябина, Кыыдаана Игнатьева, глава села Чурапча Владимир Сивцев.

          

Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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