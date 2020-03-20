20.03.2020
13:00
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Якутия

В Чурапчинском районе идет подготовка к голосованию за поправки в Конституцию РФ

В администрации Чурапчинского района прошло совещание по организации голосования за поправки в Конституцию РФ.

На совещании утвержден состав рабочей комиссии по организации и проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории Чурапчинского улуса.  Начальником штаба утверждён заместитель главы муниципального образования по экономике и инновациям Алексей ЕГОРОВ. Будут привлечены волонтеры по организации и проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории улуса.  

Отметим, что ранее руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий ВЛАДИМИРОВ провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований республики по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года. Он обратил внимание на то, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации возможен перенос дня голосования на более поздний срок.

Фото: Пресс-центр МР «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МР «Чурапчинский улус»
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