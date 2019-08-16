В Чурапчинском районе чиновников обязали опубликовать сведения о доходах

Прокуратура Чурапчинского района в ходе проверки установила отсутствие сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих и членов их семей на официальных сайтах и средствах массовой информации муниципальных образований Болтогинского и Чакырского наслегов.

В силу закона сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления или предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Вместе с тем такие сведения не были размещены в сети Интернет и не опубликованы в местных газетах.

Прокуратура района внесла исковые заявления в суд об исполнении требований закона о противодействии коррупции. Решениями районного суда заявления прокурора удовлетворены. В настоящее время нарушения устранены.