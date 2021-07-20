В Чурапчинском, где из-за засухи и нашествия саранчи сложная ситуация, заготовлено более 1 тысячи тонн сена

В Чурапчинском улусе на 19 июля скошено более 2,9 тысяч гектаров сенокосных угодий и заготовлено более 1 тысячи тонн сена. Всего на работах по подготовке к осенне-зимнему сезону задействованы 886 человек, 355 звеньев, 506 единиц техники.

Отметим, что главой района Андреем Ноговицыным поставлена задача провести сенокосную кампанию этого года на высоком уровне и максимально выполнить плановые показатели. Согласно плану минсельхоза Якутии по улусу потребность составляет 38 450 тонн. После обхода всех сенокосных угодий по прогнозам заготовки сена на местах составит всего 68% от плана.

Как и в прошлые года при содействии улусного оперативного штаба будут организованы мобильные сенокосные бригады на отдаленных участках внутри и вне улуса. Руководитель Управления сельского хозяйства района Александр Сивцев рассказал, что на сегодняшний день организовано 21 мобильная бригада. Сенокосчики поедут на дальние угодья, кроме того, будут работать внутри улуса. Плановый объем — 3720 тонн. Например, вчера из Бахсытского наслега выехала первая мобильная бригада в составе пятерых сельчан в село Томтор Мегино-Кангаласского улуса.

Кроме того, благодаря своевременной и конструктивной работе администрации улуса с главами наслегов подписано около 20-ти договоров на покупку сена из других улусов. Их общий объем составляет 3 270 тонн, из них Кобяйский – 1,8 тысяч тонн, Хангаласский – 850 тонн. Также есть договоренности с Нюрбинским и другими улусами.

Всего на сенокосе планируют задействовать более тысячи тракторов, 860 звеньев, в том числе 209 полностью механизированные.

Главой улуса поручено руководителям наслегов держать под личным контролем выполнение доведенного плана заготовки кормов. Кроме того, руководством улуса в данное время идут переговоры с Амурской области на поставку сена.

Напомним, что в улусе в этом году из-за засухи и нашествия саранчи сложная ситуация и есть риск невыполнения плана по сенозаготовке. В этом году в Чурапчинском улусе планируется оставить на зимовку более 20 тысяч голов скота и более 16 тысяч голов лошадей.