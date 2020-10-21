В Чурапчинский улус прибыли 80 коров красно-пестрой породы

80 коров завезли из Красноярского края для СХПК «Мындагай» Чурапчинского улуса. Животные размещены на подготовленной для них площадке, где будут проходить месячный карантин.

В этом году кооператив получил по линии минсельхоза Якутии субсидию на приобретение племенного молодняка. Также по данной программе в текущем году в пяти других хозяйствах Ленского, Амгинского, Намского, Усть-Алданского улусов и в г. Якутск ранее были завезены 340 коров из республик Башкортостан и Татарстан, а также из Архангельской и Смоленской областей. Всего объем субсидий на приобретение 520 голов КРС составил более 70 млн. рублей.

Отметим, подобный опыт за последние годы благополучно отразился на производстве сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственный животноводческий комплекс «Мындагай» работает с 2015 года. За это время кооператив сумел войти в число лучших кооперативов республики. В данное время хозяйство имеет 431 голов крупного рогатого скота, из которых 180 голов дойных коров. Коровы в свое время были привезены из Хакасии. В хозяйстве уверены, что увеличение дойного стада положительно скажется на валовом производстве молока. Отметим, что красно-пестрая порода скота отличается высокой молочной и мясной продуктивностью, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РС (Я).