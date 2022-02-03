03.02.2022
21:55
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Сельская жизнь

В Чурапчинский улус доставили племенных верхоянских лошадей

В Чурапчинский улус доставили племенных лошадей янского типа якутской породы из Верхоянского улуса, сообщили в пресс-служба министерства сельского хозяйства Якутии.

«Лошади приобретены в рамках 98% субсидирования затрат по приобретению молодняка племенных сельхозживотных. Столь высокий уровень субсидирования установлен для того, чтобы сделать достижения предприятий, имеющих статус племенных репродукторов РФ, максимально доступными для сельхозтоваропроизводителей республики. В 2022 году данный механизм также будет реализован»- отметил министр сельского хозяйства Александр Атласов.

В ведомстве отметили, что верхоянские лошади всегда пользовались особой популярностью, так как они, выросшие в экстремальных условиях, отличаются особой стойкостью, мягким темпераментом и высокой продуктивностью.

Фото: пресс-службы
Источник: В Чурапчинский улус доставили племенных лошадей янского типа якутской породы из Верхоянского улуса, сообщили в пресс-служба министерства сельского хозяйства Якутии.
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