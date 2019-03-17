В Чурапчинских наслегах стартовали досрочные выборы

Сегодня, 17 марта, идут досрочные выборы на пост главы в двух муниципальных образованиях Чурапчинского района – Хаяхсытского и Чурапчинского наслегов. В Хаяхсытском наслеге в выборах принимают участие три кандидата: — Афанасий Петрович Дорофеев, 17.09.1966 г.р., самовыдвиженец, спортивный инструктор МО «Хаяхсытский наслег»; — Тарас Лукич Тарасов, 14.05.1956 г.р., выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сотрудник НВК «Саха» ; — Артем Андреевич Тюньков, 25.08.1994 г.р., от ЯРО ПП ЛДПР, безработный. На пост главы Чурапчинского наслега зарегистрированы также три кандидата: — самовыдвиженец Леонид Степанович Макаров, 13.04.1984 г.р., главный специалист МО «Чурапчинский наслег»; — Семен Витальевич Макаров, 03.08.1989 г.р. от ЯРО ПП ЛДПР, служащий администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я), помощник депутата ГД ФС РФ Селезнева В.С.; — Владимир Дмитриевич Сивцев, 06.04.1970 г.р., генеральный директор ООО «Хатан», выдвинутый ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Двери избирательных участков открылись в 8.00. Первые избиратели успели совершить свой гражданский долг. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82