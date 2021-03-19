В Чурапче завершился отборочный этап конкурса «Моя профессия – IT»

В Чурапчинском улусе с 16 марта по 19 марта прошел улусный отборочный этап конкурса VI республиканского конкурса «Моя профессия – IT 2021». Конкурсный марафон муниципального уровня по разработке и отбору IT-проектов проходит в формате Хакатона и организован управлением образования администрации улуса, Чурапчинской гимназией имени С.К.Макарова. Партнерами выступили администрация улуса, IT-Центр села Чурапча, Агентство по развитию сельского хозяйства и Профсоюз работников образования улуса.

Напомним, что республиканский конкурс «Моя профессия – IT 2021», который не имеет аналогов в субъектах Российской Федерации, ежегодно проводится усилиями трех сторон – министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики, министерства образования и науки, Ассоциации развития IT-отрасли и ГАУ «Технопарк «Якутия». В первый день прошли установочный семинар для участников «МПИТ-2021 «Стандарты», выступления спикеров на темы «Мировые технологические тренды» и «Инновационная экосистема РС(Я)», мотивационные выступления «10 причин участвовать в Хакатоне», профориентация и мастер-классы по менеджменту, дизайну и разработке проектов. Работа конкурса началась с видео-приветствий министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) Анатолия Семёнова, министра образования и науки РС(Я) Михаила Сивцева, основателя компании «Индрайвер» Арсена Томского, исполняющего обязанности директора ГАУ «Технопарк «Якутия» Петра Габышева, начальника управления по социальным вопросам администрации улуса Антонины Капрыновой и начальника управления образования улуса Юрия Посельского. Они отметили важность развития информационных технологий для развития экономики улуса, республики и страны, что профессиональная ориентация, поддержка инициатив молодежи и начинающих предпринимателей является главной целью данного конкурса и пожелали командам успешной работы над проектами и их практической реализации.

Экспертами и менторами, которые в эти дни поработали с ребятами, стали: эксперт по менеджменту — Афанасий Соловьев с IT-парка, эксперт по дизайну — Куннэй Тимофеева с СБИ «Орех», эксперт по разработке — Семен Семенов с АЭБ-Ай-Ти, компания «Mypoint», менторы Неустроев П.П. -начальник отдела информатизации МКУ УО, Новгородов И.И. – ведущий специалист ОИТ МКУ УО, Степанов Д.О. — инженер программист IT-Центра с. Чурапча и эксперты от партнеров: Капрынова А.С. – начальник управления по социальным вопросам администрации МО «Чурапчинский улус (район)», Егоров А.П.- менеджер Агенства по развитию сельского хозяйства, Артемьев Н.П.- к.п.н., главный специалист ООМС МКУ УО.

Из 9 школ улуса в Хакатоне участвовали 15 команд и в течение двух дней все участники конкурса увлеченно работали над разработкой прототипа мобильного приложения или веб-сервиса, презентовав его перед жюри конкурса. Участники многое узнали и приобрели отличные навыки при практической работе над проектами, разработкой бизнес-модели, предварительной защите своего детища. Сегодня конкурс завершится подведением итогов и награждением победителей.