В Чурапче заасфальтируют дороги

На финансирование ремонта дорожного асфальтового полотна в селе Чурапча будет выделено 7,5 млн. рублей в этом году и 26,5 млн. рублей в следующем году. Об этом сообщил глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН на пленарном заседании по результатам работы в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

По его словам, на 2023 год планируется выделение еще 16 млн.рублей на внутрипоселковые дороги. В целом, на асфальтирование улиц села Чурапча будет поэтапно выделено 50 млн.рублей. Он отметил, что все это будет реализовано благодаря стараниям главы наслега Чурапча Владимира СИВЦЕВА.

Кроме того, руководством улуса проведены переговоры и консультации с “Экосистема Якутии” по вопросам организации утилизации твердых бытовых отходов в улусе, с “Вилюйавтодор” и “Сельгазстрой” по вопросам сроков строительства автодорог до границы улуса: 15 км от Тюнгюлю до Норагана и 15 км с местности Чааччыгый до границы улуса, по обеспечению освещением улицы в селе Чурапча, находящейся на федеральной трассе.

Андрей Ноговицын сообщил, что депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы личные хозяйства, как товаропроизводители, получали средства субсидии по 35 тысяч рублей за поголовье скота. «Это очень важный и значимый нормативно-правовой акт для жителей улуса”, — подчеркнул глава улуса и поблагодарил депутатов улусного собрания за поддержку предложений Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса.