В Чурапче в суд направлено дело группы браконьеров

Прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспорта, с причинением особо крупного ущерба).

Согласно материалам уголовного дела, в середине сентября текущего года пятеро жителей с. Килянки Чурапчинского района, не имея разрешения на добычу объектов животного мира, вступив в предварительный сговор, определив роли водителя, загонщика с фароискателем и стрелков, осуществили незаконную охоту, в ходе которой добыли одну особь косули.

В результате данных преступных действий животному миру причинен ущерб в размере 120 тыс. рублей, который обвиняемыми в ходе предварительного расследования возмещен.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.