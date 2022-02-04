04.02.2022
16:48
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Якутия

В Чурапче установили баннер легендарному жеребцу Мэйну Коингу! 🐎🔥👏

При въезде в Чурапчу установили баннер легендарному жеребцу Мэйну Кониг — трехкратному победителю Приза главы Республики Саха (Якутия) 2017, 2019 и 2021 гг. и рекордсмену республики на дистанции 2000 м🏇🏻🏇🏻🏇🏻 — об этом сообщает @sportyakutia.ru

Вот так любят и боготворят чурапчинцы своего скакуна и его жокея Анатолия Куличкина 😉✊🏼

PS: Сигналлаан ааһар буолаарын🔊🔊🔊

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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