В Чурапче теплоснабжение восстановлено в 80 % жилых домах и социальных объектах

Всего к котельной «Гимназия» подключено 249 жилых домов, из них теплоснабжение восстановлено в 201 жилом доме, 11 многоквартирных дома и 12 социальных объектов. До конца текущего дня планируется восстановить теплоснабжение в оставшихся 48 частных дома и 2 социальных объекта: музыкальная школа и старое здание детского сада «Туллукчан».

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)

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