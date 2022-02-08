08.02.2022
17:15
104
Якутия
В Чурапче теплоснабжение восстановлено в 80 % жилых домах и социальных объектах
Всего к котельной «Гимназия» подключено 249 жилых домов, из них теплоснабжение восстановлено в 201 жилом доме, 11 многоквартирных дома и 12 социальных объектов. До конца текущего дня планируется восстановить теплоснабжение в оставшихся 48 частных дома и 2 социальных объекта: музыкальная школа и старое здание детского сада «Туллукчан».
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
#В Чурапче теплоснабжение восстановлено в 80 % жилых домах и социальных объектах#Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я)#республика саха (якутия)#чурапчинский улус#Якутия
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